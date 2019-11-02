【Apple TV+】蘋果夥拍珍妮花搶串流市場　打響燒錢大戰

愈來愈多民眾願意付錢購買串流（Streaming）影音服務，令這個市場愈來愈大。繼Netflix、HBO等大企業後，最新又有蘋果公司（Apple）推出「Apple TV+」加入搶市場，論優點，Apple TV+價錢夠低、蘋果又有花巨款拍大製作的本錢等，但在缺點方面，蘋果要在這個競爭愈見劇烈的市場勝出，也毫不容易。

美國媒體指珍妮花安妮斯頓（左）與麗絲韋花絲潘（右）的片酬達到每集200萬美元，即每集約1500萬港元（Getty Images）

蘋果11月1日正式推出Apple TV+服務，未推出前已引來不少劇迷期待，皆因蘋果主打的頭砲製作《晨早直播室》（The Morning Show），找來兩大女星合作，一位是自經典美劇《老友記》（Friends）後首次正式回歸電視劇的珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston），另一位是奧斯卡影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）。

蘋果為了這套劇，花費2.4億美元（約18.7億港元）買下兩季合共20集。美國媒體指，兩大女主角的片酬，達到每集200萬美元（約1500萬港元）的極高價。

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價錢平 蘋果的燒錢戰

蘋果的優勢，自然是財雄勢大，能夠發起燒錢戰。Apple TV+其中一大賣點就是價錢便宜，香港月費38元，特選用戶更有可能免費試用一年，價錢比起Netflix、HBO都要低。

在宣傳方面，蘋果也是不惜工本，《紐約時報》報道，在今年9月和10月，蘋果投放在Apple TV+的電視與網上廣告費，總共為4030萬美元（3.1億港元）。蘋果還故意向負責艾美獎（Emmy Awards）評選的美國電視藝術科學院（Academy of Television Arts & Sciences）埋手，向2.5萬名會員贈送試看服務。

蘋果本身已有數以億計的iPhone、iPad或Apple TV用戶群，也讓它擁有更好的起點，容易加大客戶群，巴克萊分析師的報告已估計，Apple TV+頭一年的用戶數量，相信可以超過一億人。（Netflix今年4月曾公布，其訂閱用戶人數為1.48億。）

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競爭對手多 要贏不容易

但是蘋果要在這個市場跑出兼賺錢，並不容易，尤其是串流市場的競爭日益白熱化，除了蘋果推出Apple TV+外，迪士尼也將在11月推出Disney+，HBO明年會推出新服務HBO Max，就連美國NBC、英國BBC與ITV也正考慮推出串流服務，其中NBC計劃明年4月推出的服務，讓觀眾可以選擇「免費但有廣告」的模式。

蘋果目前主打的劇目《晨早直播室》，首兩集面世後，外間評價也不一，例如《衛報》對該劇給予五星的最高評價，形容是傑作，但《時代周刊》則有文章認為，該劇有極強勁的卡士，但欠缺其他2019年電視佳作的深度與實驗精神。

韋德布什證券的分析師就認為，蘋果就Apple TV+的宣傳比起其他新產品更進取，但「它進入這個遊戲的時間較遲，對內容的投資仍不夠多，仍有很大的填補空間。」