奧斯卡影后珍芳達第4度被捕　為環保示威豁出去　號召明星參加

兩屆奧斯卡影后、81歲美國演員珍芳達（Jane Fonda）近來每周均到國會示威，要求各界正視氣候變化問題，在11月1日，她已是第四次遭警方拘捕。她表明準備好每周都被逮捕，更帶來一班明星朋友到場支持，美國演員阿凱特（Rosanna Arquette）等當天同樣被捕。

🔻珍芳達連續第四周示威的場面🔻

珍芳達：用我的名氣提升大眾意識

珍芳達已是連續第4個周五被捕，她與其他示威人士到禁止示威的國會山莊東側抗議，最後再次遭警方縛起雙手帶走。

珍芳達形容這場示威運動為「火警演習星期五」（Fire Drill Fridays），她表明為了環保示威的決心，說道「我決定要用我的名氣，提升大眾對危機的緊迫意識，我已搬到華盛頓，我將會每個周五都被捕。」

在上周的10月25日，她為了示威無法出席同日的英國電影學院獎（BAFTA）頒獎禮，她獲頒Stanley Kubrick獎，結果主辦單位播放她錄製的畫面，包括她一邊遭警察束縛雙手帶走、一邊發表得獎感言的搞笑場面。

🔻珍芳達的得獎感言影片🔻

多位明星朋友加入 一同被捕

這名影后的行動，更引來一班明星朋友加入，齊齊被捕。在10月18日的示威中，78歲演員沃特斯頓（Sam Waterston）被捕，到了10月25日，美國71歲演員丹森（Ted Danson）也在示威期間被拘捕。在最新的11月1日，演員阿凱特（Rosanna Arquette）、基納（Catherine Keener）被捕。

美國媒體更引述珍芳達稱，莎朗史東（Sharon Stone）、麥克雷法路（Mark Ruffalo）、黛安蓮恩（Diane Lane）、莎蓮活莉（Shailene Woodley）等明星都有意加入這場運動。

珍芳達早前曾稱，她是看到瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）全力對抗地球暖化的熱情，因而得到啟發。

🔻其他演員也加入示威🔻

早年示威反對越南戰爭

珍芳達過去憑藉1974年電影《花街殺人王》（Klute）及1978年電影《榮歸》（Coming Home），兩度摘下奧斯卡影后殊榮，至今仍活躍影壇，現時出演劇集《同妻俱樂部》（Grace and Frankie）。

她過去昨已非常關心社會議題，早年大力倡議反對越戰，並在70年代前往北越，探訪兒童及士兵，在美國國內引起爭議。近年她公開反對美國總統特朗普（Donald Trump），並加入反對這位美國總統的聯署。

🔻珍芳達當年公開反戰的相關圖片🔻