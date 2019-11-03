美媒取得通俄門調查文件　顯示特朗普表明要取得希拉里電郵

美國總統特朗普（Donald Trump）的「通俄門」事件再有新資料曝光，有當地傳媒11月2日披露調查文件，內容顯示特朗普及競選團隊曾多次討論如何取得民主黨被盜取的電郵。

美國傳媒公開通俄調查文件，再加上「通烏門」引起的彈劾調查，為總統特朗普帶來更多煩惱。（Reuters）

美國有線新聞網絡（CNN）及Buzzfeed News分別與司法部打官司，要求取得特別檢察官米勒（Robert Mueller）向證人問話的筆記，結果獲法官下令公開。CNN2日報道有關內容，包括特朗普2016年大選競選正、副主席馬納福特（Paul Manafort）及蓋茨（Rick Gates）的口供。

蓋茨當時提到，馬納福特認為民主黨全國委員會的電郵被盜取，很大機會是烏克蘭所為，而特朗普及團隊曾討論如何取得該批電郵。蓋茨亦指，假如該批電郵落入俄羅斯手上，團隊相信其後成為國家安全顧問的弗林（Michael Flynn）可以運用與俄羅斯的人脈關係獲取電郵。

特朗普除了捲入通俄門外，亦被指在2019年7月向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話時向對方施壓，要求調查2020年大選的潛在競爭對手、前副總統拜登（Joe Biden），以及烏克蘭在2016年是否參與盜取希拉里（Hilary Clinton）等民主人黨人士的電郵。美國眾議院已經為事件展開彈劾調查，但特朗普批評此舉為史上最大的政治迫害。