【中美貿易戰】特朗普主張在美簽署協議　羅斯：沒有不簽的理由

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）11月3日表示，他對美中在11月簽署「第一階段」貿易協議感到樂觀。總統特朗普（Donald Trump）同日稱，美中第一階段協議完成後將在美國的某個地點簽署。

特朗普3日由紐約返回白宮後表示：「首先，我想獲得這項協議，對我來說，見面的地方會很容易。」

正在曼谷出席東盟峰會的羅斯指出，艾奧瓦、阿拉斯加、夏威夷，以及中國的地點都可能是總統特朗普與中國國家主席習近平簽署貿易協議的地點。羅斯稱該協議「特別複雜」，並表示美國「正在確保各方對各自同意的內容有非常正確、清晰、詳細的理解」。

羅斯被問到協議是否能如期於11月份簽署時，他認為「我們的狀態很好，我們取得了很大的進展，沒有任何自然的原因可以解釋為什麼不能（簽署協議）。」但同時指出「但是否會犯點錯，誰知道呢。這總是有可能的。」

羅斯還提到，該協議推進到下一個階段將取決於中國方面的立法和執行機制，沒有這些，「你得到的只是一堆紙」。

針對美國將華為列入實體清單的問題，羅斯透露，對美國企業向華為銷售零部件的許可證「很快就會發放」，政府已經收到了260個申請。

羅斯說：「有很多申請——坦白說，這比我們想象的要多」，「記住，實體清單也有一個否定的假設。因此，對這些公司來說，最安全的做法是假設拒絕，儘管我們顯然會批准相當多的公司。」