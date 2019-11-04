習近平11月5日宴請馬克龍　6日正式會晤

中國國家主席習近平11月5日將與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）共度數小時，除一起參觀展覽外，將在中國餐廳舉行晚宴款待馬克龍夫婦，而6日將在北京同馬克龍舉行正式會晤。

日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）新聞網報道，馬克龍11月4日至6日訪華三天行程，於11月5日第一站將先達上海，出席中國第二屆進口博覽會（進博會）。習近平當天將在開幕式上發表演講。

作為習近平（右）3月訪法的回訪，馬克龍二度訪華三日行程，大部分時間將同習近平一起度過。圖為習近平3月25日在愛舍麗宮與馬克龍會晤。（Reuters）

中國外交部官員朱靜稱，當天，馬克龍將在上海與習近平共度幾個小時，將在習近平陪同下參觀中國與法國展台。馬克龍夫婦還將在一處「非常中國化的」餐廳與習近平夫婦共享晚宴，與三月份在法國藍色海岸濱海博利厄別墅博物館的晚餐遙相呼應。而第二天11月6日，習近平將在北京接待馬克龍，進行更正式的對話，包括推動氣候和生物多樣性的「中歐議程」。

朱靜警告稱：「在人權方面，中法之間進行定期對話，作用是進行建設性交流，而不是相互批評。」「香港與新疆是中國的內政。」