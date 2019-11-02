馬克龍說不　北馬其頓「入歐」碰壁

北馬其頓共和國2019年1月通過修改國名，結束與希臘長達27年的爭議，並為加入歐盟及北約（NATO）鋪路。但10月18日由法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）領導的小組，拒絕展開關於北馬其頓加入歐盟的談判。

北馬其頓（North Macedonia）原名馬其頓，因與希臘北部地名相同，兩國為此爭論多年，希臘亦曾多次反對讓該國加入歐盟。其後馬其頓經多輪投票後，同意修憲更改國名，成功換取希臘讓步，北約也計劃在2020年4月讓北馬其頓正式加入。

北馬其頓總理扎埃夫4月會見歷史性訪問的希臘時任總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）（VCG）

北馬其頓總理：巨大不公

北馬其頓滿以為可以籌備加入歐盟的細節，不過在召開正式談判前，全體歐盟領袖中唯獨馬克龍一人反對。這令一直推動改國名換「入歐」的總理扎埃夫（Zoran Zaev）面臨重創，他批評歐盟沒有兌現承諾，讓北馬其頓蒙受巨大的不公。他同意在2020年4月12日舉行國會大選。

該國反對黨馬其頓內部革命組織民族統一民主黨（VMRO-DPMNE）的外交政策顧問安多諾夫斯基（Stefan Andonovski）認為，政府忽略了歐盟對北馬其頓內部問題的關注，特別是關於貪污和司法改革等議題，因此未能說服歐盟打開談判大門。

扎埃夫與歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）10月中在比利時會面。（VCG）

法國除了否決北馬其頓「入歐」外，鄰國阿爾巴尼亞（Albania）的談判也同樣遭到反對。這結果無疑是向有意加入歐盟的波斯尼亞、科索沃、黑山共和國和塞爾維亞釋出了負面信號，也與西方多年來希望將巴爾幹半島融入歐盟和北約的路線背道而馳。時任歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）稱法國的決定為「歷史錯誤」。

英國廣播公司（BBC）報道，馬克龍的決定為歐盟帶來一定後果。例如科索沃最大黨的主席提出廢除歐洲一體化部（European Integration Ministry），塞爾維亞則可能無後顧之憂地與俄羅斯主導的歐亞經濟聯盟（EAEU）簽署自由貿易協議。

目前北馬其頓各政黨依舊堅持加入歐盟，而該國如能如期在來年4月成為北約成員國後，將能鞏固雙方關係。惟報道認為，只要馬克龍一日在法國主政，也很難以看見「入歐」談判的開始。