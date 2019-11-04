【中美貿易談判】北京檢視「習特會」選址之際　李克強晤華府高官

第35屆東盟峰會以及相關會議正在泰國曼谷中國，在出席這次會議期間，中美代表團進行會晤。中美計劃簽署第一階段貿易協議，為持續一年多的貿易戰降温。

彭博社11月4日報道稱，中國國務院總理李克強11月4日在曼谷會晤了美國代表團，美國代表團成員包括國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）以及商務部長羅斯（Wilbur Ross）。

新華社報道稱，李克強表示，雙方應當按照兩國元首達成的共識，推動以協調、合作、穩定為基調的中美關係，尊重彼此核心利益和重大關切，在平等和相互尊重的基礎上管控分歧，在互利共贏的基礎上拓展合作，推動中美關係沿着正確軌道向前發展。

這次會晤發生在中美正在籌備簽署第一階段貿易協議之際。美國總統特朗普（Donald Trump）原本計劃在11月的智利APEC峰會上與中國國家主席習近平會晤，雙方正式簽署協議。但是智利突然放棄舉辦APEC峰會，導致中美簽署協議計劃生變，兩國正在尋找新的會晤地點。

美國總統特朗普（Donald Trump）11月1日表示，美中貿易談判順利，稱正物色舉行簽訂首階段協議的地方，指中國國家主席習近平曾經多次到訪的艾奧瓦州（Iowa）可能是其中一個選址。特朗普指，2020年總統大選關鍵州份的艾奧瓦州會是一個理想地點，形容貿易協議會為當地農民帶來史上最大的一筆生意，因此選址當地非常合理。

特朗普11月3日在白宮向記者表示，如談判完成，他想在美國某處簽協議。他說：「首先我想達成協議。會面對點，對我來說，將會是非常容易。」羅斯3日接受彭博電視台訪問時表示，艾奧瓦、阿拉斯加，甚至是中國的地方都有可能。

彭博社11月4日引述一名中國官員報道，北京的官員希望如習近平飛到美國簽署第一階段協議，是國事訪問的一部份，但他們對習近平在不是作為國事訪問一部分的情況下赴美簽協議持開放態度。消息人士稱中方未有最終決定。