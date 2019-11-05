伊朗人質危機40周年　全國多地舉行反美示威

11月4日是伊朗人質危機40周年。伊朗民眾於舊美國大使館附近聚集，高叫反美口號。陸軍總司令穆薩維（Abdolrahim Mousavi）在場發表演說，形容美國是毒蠍，有意損害伊朗。

伊朗人質危機40周年，陸軍總司令穆薩維發表演說，形容美國是毒蠍。（美聯社）

▼想觀看更多有關反美示威的相片，請點擊以下圖輯：

+ 2

伊朗國營傳媒報道，全國約1,000個社區均有舉行同類的紀念活動。民眾焚燒美國總統特朗普的肖像，以及美國和以色列國旗。他們亦高叫「美國去死」（Death to America）的口號。

穆薩維指，伊朗與美國的對抗是為了自身獨立、為了不向欺壓屈服和為了價值觀、信念和宗教。他表示，美國會繼續存有敵意，就如毒蠍，本質就是要蜇人，直至被粉碎前都不會停止。

伊朗國會同時初步通過措施，要求教科書加入有關「美國罪行」的內容。議員亦高叫反美口號。

白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）指，四十年過去，伊朗統治者仍針對無辜平民用作失敗外交關係中的棋子。她指，直至伊朗改變有關做法和其他敵對行為，美國會繼續實施殘酷的制裁。

1979年，伊朗爆發伊斯蘭革命，同年11月4日，伊朗於美國大使館挾持52名美國人長達444日。事件確立兩國敵對情緒，影響中東地緣政治。