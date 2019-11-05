中國「雙11」購物節將至　調查：78%消費者不考慮買美國品牌貨

由於中美在關税、爭奪技術主導地位等各方面的關係緊張，在即將到來的中國購物狂歡活動「雙十一」中，有調查指，大部分中國消費者表示不考慮購買美國品牌的貨品。

美國諮詢公司AlixPartners的調查稱，78％的中國消費者回答不考慮購買美國品牌的商品，而打算購買中國商品。

AlixPartners在10月2日至7日，以約2000名中國人為調查對象展開這一問卷調查。結果顯示，給出回答的半數以上人員認為「愛國心會影響購買行動」。

🔻有關「雙11」購物節的圖片🔻

11月11日，中國企業巨頭阿里巴巴主導的「雙11」購物狂歡日將登場，但在中國消費者抵制美國商品的情況下，Nike、Ralph Lauren、Coach、Kate Spade等美國品牌有可能受到打擊。雖然半數以上受訪的中國消費者回答稱將不買美貨，但他們回答不會減購歐洲、日本以及韓國品牌。

另一方面，預測顯示，中國大城市消費者在2019年的「雙11」將較2018年多支出54％的金額。在2018年「雙11」，阿里巴巴總交易額為308億美元，而美國購物狂歡日「黑色星期五」和「網絡星期一」的銷售額分別為63億美元和79億美元，美國企業巨頭亞馬遜的「亞馬遜會員日」銷售額則為42億美元。

AlixPartners董事Jason Ong認為，中國消費者愈來愈傾向於選購國產品牌。

《華爾街日報》此前指出，中美對立加劇，目前美國品牌在中國面臨兩大問題，一是中國品牌崛起，二是中國消費者逐漸背離對中國政治多有怨言的海外品牌。這導致一度被視為潮流的部分美國品牌在中國逐漸失勢。