英國近兩年來首度下調恐襲風險　強調威脅仍在

英國政府11月4日宣布，當地受恐怖襲擊的警戒級別由現時五級中排行第二高的「嚴重」，下調到第三級的「顯著」，是近兩年來首度調低警示。

英國近年受到數宗恐怖襲擊，政府其後增加防範措施。圖為兩名持槍警員在西敏寺地鐵站執勤。（Getty Images）

英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）表示，軍情五處（MI5）轄下的聯合恐怖主義分析中心（Joint Terrorism Analysis Centre）經過每半年一次的分析後，決定將風險降為「顯著」，回復至2014年8月的水平。

彭黛玲指，即使降低警戒級別，恐怖主義仍然是英國國家安全最直接和即時的威脅，呼籲民眾繼續保持警覺，又稱政府、警方和情報部門會繼續合作，打擊恐怖主義，以及定期評估風險。

英國在2017年5月的曼徹斯特炸彈襲擊後，將恐襲級別升至最高的危險，其後在同年9月下調到「嚴重」，並一直維持至今。

英國的恐襲警戒級別共分五級，由低到高分別為：

第一級：低（Low），不太可能發生襲擊；

第二級：中（Moderate），襲擊是可能的，但不太可能發生；

第三級：顯著（Substantial），有可能發生襲擊；

第四級：嚴重（Severe），很大機會發生襲擊；

第五級：危險（Critical），預期襲擊隨時發生