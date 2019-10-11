德教堂槍擊案疑兇提堂　槍手仿效新西蘭恐襲

德國東部哈雷市一所教堂10月9日發生槍擊案，2人死亡。27歲疑兇巴利耶10日提堂。德國檢察官指他企圖屠殺教堂內的信眾。警方亦在他的汽車上發現4公斤炸藥。

德國槍擊案：特種部隊成員10月10日押送槍手巴利耶到位於卡爾斯魯厄的聯邦法院出席聽證會。（Reuters）

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警方在押送槍手巴利耶（Stephan Balliet）前往法庭時，保安顯然不同一般。巴利耶乘直升機抵達法庭時，身穿白色連身褲、手上戴上手銬，腳上亦有鐐銬。

檢察官弗蘭克（Peter Frank）對記者說此案是恐怖襲擊。他說指經調查發現，疑犯目的是進行屠殺。弗蘭克指巴利耶模仿3月新西蘭清真寺恐襲的作案方式，包括利用社交網絡進行直播。

巴利耶擬用自製衝鋒槍、手槍及手榴彈屠殺猶太教堂的信眾，所幸他未能成功破門而入。他之後在教堂附近街頭殺死一名女子，並進入一間烤肉店殺死一名男子。

新西蘭基督城的慘案中，有51人被殺。澳洲籍疑犯塔蘭特（Brenton Tarrant）在兩所清真寺開槍殺人，並在Facebook直播犯案過程。

德國內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）前往受襲的猶太教堂獻花，並與當地猶太教領袖見面。他說部門會對永久改善全國猶太教堂保安，「政府會盡其所能讓猶太人能在不受威脅以及感到恐懼的情況下，在這個國家生活。」