英媒：泰王設立訓練營　培養人民忠於君主制

泰國上千名萬公務員、警察及教師被派往泰國軍營，接受有關社區服務及對君主制忠誠的強化培訓。分析相信，這反映泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）試圖行使更多權力。

路透社報道，泰國自2018年舉辦名為「904志願精神」（Volunteer Spirit 904）的培訓計劃，已有約3000人畢業。當局希望建立一支有影響力隊伍，以發展和保衛國家，並培養忠於君主制的人。外界對這個計劃所知甚少。

報道引述7名畢業生報道，培訓計劃為期15天到6周，學員每日凌晨5點起床進行小型團體鍛煉，然後參加泰王歷史培訓、社區服務培訓及軍事敬禮培訓等。畢業生指出，課程的主要重點，是教育大家君主制是泰國在政治分裂時期的最終解決方案。

從表面上看，泰國自1932年君主立憲以來，泰王的正式權力已受到限制，但事實上，泰國王室累積巨大財富，坐擁4000億港元資產，堪稱全球最富有，另一方面，泰王在政治、新聞及法律制度上均擁有巨大權力。

哇集拉隆功被指哇集拉隆功自掌權以來，都較父親更直接地行使權力。泰國眾議院10月通過緊急命令，將首都曼谷最重要兩支部隊的部分兵力和預算，從軍事指揮系統轉移至王室，意味哇集拉隆功可以直接指揮這些部隊。

軍事力量集中在王室手中，在現代泰國是空前之舉。有分析指出，哇集拉隆功不管在經濟、軍事還是家庭方面，都暴露出他不受約束地濫用權力。