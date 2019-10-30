【新聞教室】高調廢黜王妃又炒人　泰王權力有多大？

泰國王室10月踏入多事之秋，泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）繼廢黜王妃詩尼娜後，又再解僱多名王室官員。分析認為，哇集拉隆功自掌權以來，都較父親更直接地行使權力。究竟泰王權力有多大？

泰王哇集拉隆功10月21日剝奪王妃詩尼娜（Sineenat Wongvajirapakdi，前譯西尼娜）王室頭銜和軍銜後，23日革職6名王室官員，29日又解職4名王室官員，指他們涉及「極其邪惡的行為不端」以及「通姦」等。

從表面上看，泰國自1932年君主立憲以來，泰王的正式權力已受到限制，但事實上，泰國王室積累巨大財富，坐擁4000億港元資產，堪稱全球最富有，另一方面，泰王在政治、新聞及法律制度上均擁有巨大權力。

泰國王室公告指詩尼娜「對國王行為不當和不忠」。圖為王室公開詩尼娜駕駛飛機照片。（AP）

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泰王的權力與影響

在政治上，泰王能在幕後產生重大的政治影響；在新聞上，當地法律嚴厲禁止批評君主；在軍事上，他更掌握一定權力。

泰國眾議院10月通過緊急命令，將首都曼谷最重要兩支部隊的部分兵力和預算，從軍事指揮系統轉移至王室，意味哇集拉隆功可以直接指揮這些部隊。軍事力量集中在王室手中，在現代泰國是空前之舉。

與王室相關的事務或立法程序一般不會遭到挑戰，惟當日在眾議院內有70名議員公開反對緊急命令，已屬非常罕見。

分析認為，哇集拉隆功連日的舉動，顯示出泰國政治制度的走向。美國康奈爾大學歷史與泰國研究教授盧斯（Tamara Loos）指出，「泰王發出的信號是，一旦他不再對你有好感，你就無法掌控自己的命運，他的每一個舉動，不管在經濟、軍事還是家庭方面，都暴露出他不受約束地濫用權力。」