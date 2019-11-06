金正日同父異母弟弟奉召返回朝鮮　韓媒指金平日生活如「透明人」

韓國媒體11月5日報道，朝鮮領袖金正恩召回在海外漂泊40多年的叔叔金平日。韓媒認為，金正恩此舉是為了把他留在身邊監視，並可以防患未然，以防美國等外來勢力醞釀「金正恩代替方案」。有韓國媒體同日報道他返回朝鮮後的生活並不好過。

金正恩與他最信任妹妹金與正。（Getty Images）

韓國《中央日報》11月5日報道稱，已故朝鮮國防委員長金正日的同父異母弟弟、金正恩國務委員長的叔叔、駐捷克大使金平日即將結束30年事實上的「流放生活」。

報道稱，韓國國會情報委員會擔任在野黨幹事的自由韓國黨議員李恩宰透露，韓國國情院11月4日在國會情報委員會國政監察中表示，「預計金平日就快被換下，返回朝鮮」。

金平日是金日成主席與第二任妻子金聖愛的兒子，因為長相酷似金日成，而且品行端正，曾被視為金日成主席接班人的有力人選，但在與金正日的權力爭奪中，他不幸落敗，被金正日列為「白頭血統」的旁枝，一直在海外使館輾轉任職。

1988年，他首先被任命為朝鮮駐匈牙利大使，此後陸續擔任過朝鮮駐保加利亞、芬蘭、波蘭大使，2015年就任朝鮮駐捷克大使。在金正恩委員長的姑父張成澤被處決，以及其同父異母的哥哥金正男2017年在馬來西亞被暗殺後，曾有人猜測金平日會成為下一個目標。

在此之後，活動在歐洲的脱北者組織還曾宣布將以金平日為首，建立流亡政府。在這種情形看，他回國的背景倍加受人矚目。

韓國《朝鮮日報》5日報道稱，韓國前統一研究院院長崔鎮旭（音譯）表示：「（召回金平日）是在國際社會的制裁和施壓不斷加強的情況下，為了事前切斷國內外的不安因素而採取的措施。」

而韓國自由民主研究院院長柳東烈（音譯）認為：「經過8年的執政對自己的統治產生自信的金正恩，欲將流放到海外的金平日召喚回國，以此來加強自己的正統性。」

對此，韓國《東亞日報》6日報道稱，在金正日打敗金平日當選為朝鮮政權的繼承人之後，金正日將金平日身邊的人物都收入監獄，與金平日有過來往的人也都受到了處罰。

金平日的海外生活事實上就是一種「流放」生活，還不如關在監獄裏的重刑罪犯。在大使館工作時，甚至會被大使館職員無視。大使館的朝鮮職員會將其在大使館的一舉一動全部報告給專門負責監視金平日的人員。在大使館舉行活動時，金平日身邊1米以內總是沒人願意靠近，生怕惹事。

因此，即使金平日返回朝鮮之後仍然會生活得像一個「透明人」，與其在海外生活的處境不會有太大差別。