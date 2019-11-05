【新聞教室】誰是金平日？金正恩叔叔　長期「流放」突被召回

韓國媒體11月5日報道，朝鮮領袖金正恩召回在海外漂泊40多年的叔叔金平日，以把人留在身邊監視，防患未然。究竟誰是金平日？

金平日是金正日同父異母弟弟，即金正恩叔叔。（Twitter）

金平日1954年出生，現年65歲，是金日成第二任夫人金聖愛的兒子。韓國《中央日報》報道，因為長相酷似金日成，而且品行端正，他曾被視為金日成接班人的有力人選。

但金平日在這場權力爭奪中落敗，金正日及後將這位同父異母弟弟視為「白頭血統旁系」人士。

金平日（右）是金日成與金聖愛的兒子（視覺中國）

脫北者組織想建立以金平日為首流亡政府

金正日執政後，金平日一直在海外使館輾轉任職，形同「流放生活」。他在1988年被任命為朝鮮駐匈牙利大使，此後陸續擔任過朝鮮駐保加利亞、芬蘭、波蘭大使，並在2015年就任朝鮮駐捷克大使。韓國媒體指出，他雖然在外國生活，但受到集中監視和牽制。

在金正恩姑父張成澤被處決，以及其同父異母哥哥金正男2017年在馬來西亞被暗殺後，曾有人猜測金平日會成為下一個目標。有在歐洲的脫北者組織，更曾宣布會以金平日為首建立流亡政府。

左為金日成，右為金正日。（Getty Images）

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金正恩10月16日騎馬登上白頭山，有指他每逢大事前都會登上白頭山，包括2013年處決姑丈張成澤之前。在這種情形下，65歲的金平日被召回國更加受人矚目。

分析相信，金正恩是想在國際制裁及施壓不斷加強的情況下，切斷國內外的不安因素，並加強自己的正統性。