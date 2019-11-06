中美國防部長通話　談台灣香港等問題　美方聲明未有提及

11月5日，中國國務委員兼國防部長魏鳳和與美國國防部長埃斯珀（Mark T. Esper）通電話。中方稱，魏鳳和在台灣、南海、涉港、涉疆等問題上表達了中方的原則立場。但美方在聲明中並未提及上述敏感問題。

中國國防部在5日23時發布的聲明中稱，魏鳳和說，習近平主席和特朗普（Donald Trump）總統就推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係達成重要共識，這是發展兩國兩軍關係的根本遵循。

魏鳳和說，當前，中美關係正處在一個關鍵時期，合作共贏是中美交往的唯一正確選擇。雙方應落實好兩國元首共識，堅持相互尊重、平等相待，聚焦共同利益，繼續推動兩軍關係成為兩國關係的「穩定器」。

聲明稱，魏鳳和還在台灣、南海、涉港、涉疆等問題上表達了中方原則立場。

然而美國國防部在聲明中，並未提到台灣、南海、涉港、涉疆等問題，僅提到雙方討論與美中防務關係有關的重點問題。

美國國防部聲明稱，美中國防部長討論了與美中防務關係有關的重點問題，強調穩定、坦率和開放的溝通，以及在共同關心的領域加強合作。

埃斯珀強調他對建立建設性、以結果為導向的關係的興趣，以預防和管理危機，減少誤解或誤判的風險，並加強全面合作。

聲明稱，雙方一致認為此次交流具有實質性和建設性，並重申期待未來對話。

中方在聲明中僅提到埃斯珀希望美中兩軍加強戰略溝通和政策對話，共同推進建設性、以結果為導向的兩軍關係，但並未提及「以預防和管理危機，減少誤解或誤判的風險」等字眼。