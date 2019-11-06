美國推出「藍點網絡」　反擊中國「一帶一路」

美國商務部長羅斯11月5日出席東盟峰會時，指華府會推出「藍點網絡」（Blue Dot Network）計劃，抗衡中國的「一帶一路」。

美聯社5日報道，羅斯在東盟峰會上指，華府會增加對亞洲的投資和貿易，並以「藍點網絡」，為亞洲「可持續發展」的計劃提供支持。他表示，很多人誤解特朗普（Donald Trump）政府在2017年退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP），以為華府減少在區內的利。

羅斯強調，美國無意放棄自己在軍事及地緣政治上的立場，稱「我們永遠會留在這裡，而且會在這裡投資更多，繼續增加雙邊貿易，自己則會在區內花更多時間。」

美國派出國家安全顧問奧布萊恩赴泰國曼谷出席峰會，引發東盟國家不滿。（AP）

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「藍網計劃」的名字源於已故天文學家薩根（Carl Sagan）的著作《Pale Blue Dot》，以及由航行者1號（Voyager 1）無人太空船由64億公里外拍攝地球的照片。

對於這個計劃內容，羅斯指它仍處於初步階段，但會包括所有願意參與「可持續基建發展」的國家。而同場的國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）表示，計劃就像《米芝蓮指南》基建投資計劃版本，為道路、港口、能源系統等評級。

美國政府的海外私人投資公司（OPIC）網站列出計劃簡介，指「藍網計劃」會評估和認證獲提名的基建計劃，其準則為遵守普遍接受的原則和標準，推動市場主導、公開透明，以及財政上可持續發展的印太地區及全球的基建發展。

華府形容「藍網計劃」是美國、澳洲和日本等政府與企業、社會在共同標準下，提供一個「全球認可的官方批准」。