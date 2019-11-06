泰少女床上玩手機慘遭電死　疑因充電線漏電　金屬床架成兇器

泰國一名少女日前躺在床上邊充電邊玩手機，結果觸碰到通電的金屬床架而遭電死。警方懷疑是地上老舊的延長電線漏電並導電到床架，才造成這起不幸事件。

這起悲劇發生在泰國東北部猜也蓬府（Chaiyaphum），1日晚間，年僅17歲的農瑩（音譯：Nong Ying）躺在床上打算邊充電邊玩手機，卻沒想到使用的延長線漏電並碰到金屬床架，導致她在碰到床架後觸電身亡。

47歲母親圖芃茶（Boonpeng Tuponchai）回家後，以為女兒在睡覺，於是上前想搖醒她，結果自己被電了一下。她馬上跑去關閉家中的總電源，可惜已經太遲，愛女已經斷氣。

警方到場調查後發現，農瑩左手有燒傷，推測她遭電擊時用左手拿手機。負責調查此案的警察屏素恩（Khanti Peansoongnern）認為，延長線過於老舊且多次用膠帶修補，是這起事件的主因。事發當下金屬床架因為觸碰到電線成通電狀態，農瑩用手碰到床架，因此慘遭電死。

不過屏素恩強調，仍須在現場蒐證，並將屍體化驗後才能斷定真正死因。

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