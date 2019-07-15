手機越叉越少電？兩大「充電」禁忌　第一點你一定試過！

手機電池怎麼充才正確？來看看這幾個常見錯誤你曾犯過幾個！

你是否也習慣睡前把手機插上充電器？小心這樣的行為會讓手機電池超快陣亡！不少專家表示，雖然手機會在充飽後自動斷電，然而充整晚仍然容易造成手機「過充」，導致手機升溫傷害到手機。此外許多人在充電時常見的兩個動作，也會造成電池的壽命大幅減少。

相信不少智能手機用家都會感受到手機電量好像越用越少。（Upslash@@olegmagni）

雖然現在的手機電池多半為鋰電池，不像以前的鎳氫電池有記憶效應，需要把電量用盡再充才能達到最大充電量，民眾可以想充就充，不過仍然有幾個細節需要注意。專家表示，最好的方法是不要等到電池完全沒電才充電，通常電力剩下20%至30%左右，就應該立即充電，避免破壞鋰電池內部的化學活性，造成使用壽命縮短。

千萬別等到電池完全沒電才充電！（Upslash@joaccord）

另外當電量充滿後，也應立即拔掉充電插頭，才不會造成手機電池一直處於充電時的高壓狀態。最重要的是，想要延長電池使用壽命，有兩大錯誤最好不要犯！（即睇兩大「充電」禁忌▼）

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