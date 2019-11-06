【墨西哥9死慘案】母親一個舉動救女兒　13歲男孩步行22公里求救

墨西哥北部索諾拉州（Sonora）11月5日發生恐怖殺人案，有販毒集團伏擊3架在公路上的車輛，造成3名女子及6名兒童死亡，他們均是美國公民，警方在現場發現超過200個彈殼。8名生還者的故事亦陸續公開，有母親機警把女嬰藏在後座，讓親女獲救但最終自己遇害，也有一名13歲男孩逃出生天，並保護其餘6名兄弟姊妹在草叢內躲避，他之後步行約22.5公里到城鎮求救。

墨西哥販毒集團殺人案：30歲的母親瑪麗亞（Maria Ronita Miller）及其4名孩子遇害。圖為他們的家庭照片（網上圖片）

男童穿過荒蕪山區到城鎮求救

事件中有8名生還者，都是孩童，包括7名曾躲在草叢內的孩子。美聯社報道，13歲的蘭福德（Devin Langford）目睹母親與兄弟被殺死後，馬上帶領其餘6名兄弟姊妹到草叢躲避，然後他再步行約22.5公里、穿過荒蕪山區到城鎮拉莫拉（La Mora），成功求救。

至於在草叢內的其餘6名孩子，9歲妹妹麥肯齊（Mckenzie Langford）發現哥哥久久未回來，決定獨自外出求助，摸黑行走約4小時，最後幸遭救援人員發現。

當時留在草叢內的5名孩子，同樣已經獲救，但他們都有受傷，8歲的科迪（Cody Langford）顎骨中槍大量出血，另有2名女童分別腳部和背部受槍傷。墨西哥政府利用直升機將他們送往亞利桑那州救治。蘭福德及麥肯齊等則被送到在拉莫拉的親屬家居住。

墨西哥販毒集團殺人案：社交媒體流傳的片段顯示涉事車輛的殘骸。調查員於附近發現逾200個彈殼（AP）

母親生前把女兒藏在後座

還有一位生還者是7個月大的女嬰費伊（Faith Langford）。救援人員抵達槍戰現場後，在車內後座發現她。槍擊案發生時，女嬰的母親克里斯蒂娜（Christina Langford Johnson）把女兒藏在後座，然後舉起雙手請求槍手停止攻擊，她慘遭冷血射殺，但成功救回女兒的性命。

死者親屬指，死者居住於索諾拉州（Sonora）拉莫拉的小村莊，信奉摩門教耶穌基督後期聖徒教會的分支。他們當時正前往鄰近的奇瓦瓦州（Chihuahua）探親，據報指他們與從事販毒多年的勒巴倫家族（LeBaron）有聯繫。

由於事發地點經常發生黑幫槍戰，當局懷疑死者家庭可能是誤捲入販毒集團的仇殺中，在公路上被「點錯相」而慘遭殺害。惟也有說法指三架車輛遇襲時相距數公里，認為他們是遭到故意伏擊。