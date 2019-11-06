特朗普傳承諾劉鶴　談判倘有進展不提香港　白宮拒正面回應

美國國會因應香港6月開始至今尚未平息的示威衝突，眾議院在美國時間10月15日一致通過《香港人權與民主法案》，惟參議院至今仍未有安排全體表決。英國媒體6日引述消息人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）曾答應中國副總理劉鶴，只要中美貿易談判有進展，他會對香港的示威保持沉默。

路透社11月6日引述兩名聽過相關簡報的消息人士報道，特朗普10月11日在白宮對中國國務院副總理劉鶴說，只要貿易談判有進展，會對香港示威保持沉默。白宮未有回應特朗普曾否做出這項承諾，或是說明當局是否擔心香港情況或會令貿易談判變得複雜。

不止白宮在中美準備簽署首階段協議前變得小心翼翼，國會部分議員亦是如此。路透社11月6日報道，法案的命案或將視乎美國一些參議員的取態，尤其是那些代表農業州份的議員。有些美企在中國有大量投資，這些公司所在州份的參議員可能承受壓力。中國曾威脅會做出反制措施，但沒有說明詳情。路透社報道指，部分參議員可能傾向採用「怠工」的方式、甚至在幕後阻止法案通過的做法。

路透社的報道指出，壹傳媒高層Mark Simon表示，在華盛頓與國會一些議員開會後，對於法案的短前景表示悲觀。Mark Simon擔心的是，儘管沒有人公開表示反對、已有9名參議員或反對法案。Mark Simon接受路透社訪問時表示：「拒絕支持香港的美國參議院，正在編輯我們的政治程序，為的是出售（美國）一些穀物、豬肉和飛機。」