【中美角力】美媒：習特會選址艾奧瓦或阿拉斯加　中方促美撤關稅

中美雙方仍在討論美國總統待朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平簽署第一階段貿易協議的場地選址，美國彭博社11月5日引述知情人士報道，目前談判隊伍在艾奧瓦州與阿拉斯加州之間選擇。報道又指出，中方要求美方撤銷關稅。

知情人士表示，在2019年春天，艾奧瓦州曾是特朗普屬意舉行美中貿易協議簽字儀式的地方。但當時貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）同國安顧問們均力勸阻止，認為在農業州簽署貿易協議，將過分強調對農產品採購的承諾，而削弱對經濟結構改革的議題的重視程度。

此前11月3日，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）對彭博社提道，艾奧瓦州、阿拉斯加、夏威夷及中國都可能是特朗普與習近平簽署協議的地方。而特朗普11月1日在白宮亦特別指出，艾奧瓦州作為美國2020年總統大選早期的關鍵州，將是一個很好的地點。

特朗普當時還說：「我想在美國簽。」當被問及習近平是否也會這樣做時，特朗普說：「他也會願意。」

路透社11月4日在中國外交部例行記者會提問稱，中方是否計劃採納艾奧瓦州的選址建議？外交部新聞發言人耿爽稱：「關於中美元首會晤新地點的問題，兩國元首一直通過各種方式保持着聯繫。」

彭博社與美國政治新聞網站Politico在11月4日引述消息報道，習近平考慮接受訪美簽署首階段貿易協議的選址建議。彭博社補充稱，中方官員起初希望以習近平國事訪問的形式抵美，但對於非正式訪問亦持開放態度。

知情人士對兩家媒體均提道，北京對選址讓步提出的條件是，要求特朗普政府取消原定12月15日生效的約1,600億美元商品的關税，並希望撤銷9月1日對約1120億美元商品加徵的15%關税。彭博社11月5日消息補充說，知情人士透露，北京還向特朗普政府提出，下調最初徵收2500億美元商品的25%關税率。

《環球時報》主編胡錫進11月5日在推特（Twitter）上進一步談到，應當按照簽署協議的階段，對應比例取消關税的說法，「為了達成協議，中美必須同步、按年率取消（關税戰16個月以來）已有的附加關税。達成了多少部分的協議，就應當取消多少程度的税。」

中國官方背景的社交媒體公眾號「陶然筆記」北京時間11月5日發表題為《達成協議必須同步等比率取消已加徵關税》亦指出，一方面，加徵關税是一切問題的起點，取消已加徵關税的進展和協議的簽署是聯繫在一起的。另一方面，這種同步也是求同存異思路的體現。文章強調稱：「妥善解決核心關切是達成協議的前提。取消已加徵關税是達成協議的必要條件。」

彭博社在題為《中國堅持讓特朗普放下最愛的關税大棒》的文章中稱，中國對簽署第一階段貿易協議貼上的價碼是：放下武器。