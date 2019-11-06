美民主黨宣稱勝出肯塔基州長選舉　共和黨或失票倉

美國11月5日地區選舉結束，繼維珍尼亞州後，共和黨也可能在肯塔基州的州長選舉中失敗，在該州的選舉中，兩黨得票接近，但民主黨已宣稱在選舉中獲勝。肯塔基州傳統被視為共和黨票倉，特朗普日前還特意為共和黨的候選人拉票，若競選失敗對共和黨打擊甚大。

肯塔基州州長選舉競爭激烈，兩黨侯選人競爭激烈。（Getty Images）

地區選舉被視為是2020年大選前奏，通烏門醜聞近日持續發酵，外界均關注事件對選情影響。肯塔基州在5日舉行州長選舉，據點票結果顯示，檢察總長貝希爾（Andy Beshear）以領先5000多票的些微差距，壓倒共和黨籍州長貝文（Matt Bevin)。

民主黨方面已宣布勝選，但由於票數相當接近，共和黨方面拒絕承認落敗。

肯塔基州被視為是傳統共和黨票倉，民主黨勝出的話，是給予共和黨重擊。特朗普還在4日特意前往為貝文拉票，他稱貝希爾「很極端和危險」，並稱假若貝文敗選將會是「世界歷史上最大的失敗」。

有分析指，貝文在任期間，行政手法與作風與特朗普相像，至使他雖然得到鄉郊地區的支持，但在城市卻一直流失支持者。

雖然距離2020年大選還有一年，肯塔基州選舉的結果多少反映特朗普的行政和作風令一些選民不滿，並讓更多中立選民改為支持民主黨。目前在5日的三個地區選舉中，共和黨只取得密西西比州的勝利。

在維珍尼亞的議會選舉中民主黨成功贏得參眾兩院多數議席，連同2018年的州長選舉勝利，民主黨成功在30年來首次完全掌握維珍尼亞的立法與行政機關。