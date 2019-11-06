墨西哥毒販仇殺蔓延　婦孺屢遭牽連殺害　民眾自發武裝保命

墨西哥北部11月5日有家庭在公路駕車時遭到黑幫伏擊，3名婦女及6名兒童慘遭槍殺或燒死，這宗慘劇被指與販毒集團爭奪地盤有關。 自墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）上台後，放緩前朝「毒品戰爭」的政策，但是這似乎沒有改善毒販橫行的情況，當地黑幫仇殺蔓延至全國，讓民眾陷於更大的苦難之中，甚至有不少「禍及妻兒」的仇殺案發生，當地有民眾成立民間護衛隊，希望保衛家園。

遇害家庭當時正從索諾拉州（Sonora）前往鄰近的奇瓦瓦州（Chihuahua），他們駛經的公路正是各販毒集團爭相搶奪的通道。美聯社報道指，涉事槍手似乎是來自「華雷斯集團」（Juárez Cartel）及其武裝組織La Linea。

槍手們進入另一黑幫「錫羅那亞販毒集團」（Sinaloa Cartel）的地盤，在公路附近的山區和草叢設立武裝據點，向敵人宣示「華雷斯集團」才是控制通往奇瓦瓦州道路的主人。

猖獗的黑幫集團不但會佔據主要幹道，而且還不時在鬧市中開戰，傷及無辜平民，也視政府和安全為無物。

墨西哥索諾拉州公路上，有家庭慘遭販毒集團槍手殺害，3名婦女及6名兒童死亡，包括一對孖生嬰兒。圖為涉事車廂內一個染血的嬰兒安全座位。（Reuters）

黑幫暴力擴散至全國

墨西哥政府2006年至2012年間，主張鐵腕打擊販毒集團，而黑幫之間的仇殺主要集中在北部部分城鎮，例如華雷斯（Ciudad Juarez）、蒂華納（Tijuana）和庫利亞坎（Culiacan）等地。惟近年黑幫仇殺有向南擴散跡象，而且愈演愈烈，導致該國人民生活在水深火熱之中。

單在2018年，墨西哥全國便發生近3.5萬宗謀殺案，較2011年高峰期還要多出約8000宗。另一值得留意的現象是，仇殺案似乎不再限於北部地區，例如在8月尾導致28人死亡的夜總會槍擊縱火案，發生地點便在東南部的夸察夸爾科斯（Coatzacoalcos）。

夸察夸爾科斯夜總會槍擊縱火案導致28人死亡，家屬出席葬禮時悲痛萬分。（VCG）

不再針對特定目標 仇殺禍及家人

黑幫仇殺除了在地理上蔓延之外，更令人髮指的是一股「禍及妻兒」的風氣。過往「錫羅那亞販毒集團」和「華雷斯集團」等經常自詡只針對成年目標行兇，而且不會傷給他們的家人。惟近年黑幫慣常以「無差別」方式屠殺目標人物及其家人，而且有愈來愈多的小孩遇害。

例如8月份有槍手闖入一名男子家中行兇，發射了123枚子彈，連帶將屋內3名4至14歲的女孩殺死。至於這宗令人震驚的公路殺人案，便有4名兒童及一對孖生嬰兒遭殘忍殺害，更有屍體遭燒焦至難以辨認。

墨西哥安全分析師霍普（Alejandro Hope）認為，由於殺死一人，與殺死全家人的風險基本相同，按此邏輯，將整家人剷除更容易執行，而且能帶來更大的恐嚇性。故此，這種無度的暴力令到每次遇害者數目變得更多。

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自發保衛家園 武裝對抗毒販

面對日漸惡化的黑幫暴力問題，不少民眾希望離開家鄉，去到相對穩定的地方居住，也能保障兒童的安全。然而販毒集團在當地盤踞多年，加上政府仍然無力控制，民眾可謂無處可逃，結果有人主張成立類似民間護衛組織，拿起槍支捍衛家園。

在南部格雷羅州（Guerrero），有民眾成立一個名為「社區警察聯合前線」（FUPCEG）的組織，配備AK-47等槍械，保護受販毒集團困擾的居民。組織現時約有1.17萬人加入，在全州約39個城市均有成員。化名「El Burro」的小組隊長表示，「每個人都有安全的權利，以及經濟自由。農民和他們的孩子不應在強盜的管治下受苦」。

關注當地自衛組織的獨立記者佩雷斯（Jackie Pérez）認為，這類組織並非想推翻政府，而是希望尋求在體制外捍衛人們的自由，對抗某種形式的壓迫。