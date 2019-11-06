報告指三星在中國5G手機市場佔有率達到29%　排名第二

韓聯社11月6日報道，韓國智能手機品牌三星（Samsung）將於11月8日在中國推出Galaxy Fold系列智能手機，比競爭對手、中國品牌華為的新產品提前一星期上市。報道指，三星推出新款5G智能手機，試圖扭轉在中國市場的低迷情況，調查機構IDC的報告指，三星在中國5G智能手機市場中的佔有率達到29%。

三星是迄今為止唯一在中國推出5G智能手機的外國企業。（VCG）

報道稱，以中國從11月起提供第五代移動通訊（5G）服務為契機，三星推出新款5G智能手機，試圖扭轉此前低迷的中國市場。由於在同以性價比高見稱的中國智能手機品牌華為、VIVO、小米、OPPO產品的激烈競爭中落敗，三星在中國市場的佔有率下降。

但5G智能手機成本高，因此想採用低價競爭策略的難度較大。這也給三星一個捲土重來的機會，三星在中國5G智能手機市場中的佔有率達29%，超過華為。華為由於推出5G智能手機日期較三星晚，因此目前華為的市場份額僅排名第三。第一位是中國品牌vivo。

韓國《朝鮮日報》11月6日報道指出，雖然在550美元以下價格的中低端5G智能手機市場中VIVO份額排名第一，但在700美元以上的高價5G智能手機市場上則是三星獨佔鰲頭。如果以銷售額為標準統計數據，三星手機的市場佔有率將會更高。在利潤較高的高價手機市場取得不俗成績，這一點令三星深受鼓舞。

報道同時指出，從技術角度上說，三星在即將到來的5G網絡建設方面，比起華為、OPPO和vivo等國產手機廠商來說，無疑更具優勢。5G通信領域更強調技術、專利積累，三星是手機行業裏唯一一個具有全產業鏈覆蓋的廠商，這是其能夠在5G市場立足的根本。

值得一提的是，隨着20202年中國5G智能手機最低價突破2,000元人民幣，未來中國5G智能手機規模將迅速增大。據世界移動通信系統協會（GSMA）預測，中國到2025年將佔世界5G用戶的40%。