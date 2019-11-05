Huawei Mate 30 行貨平價抵港　雖無 Google 但有八大禮遇吸客

華為今日（11 月 5 日）正式宣布旗下的新旗艦 Mate 30 系列將會在日內正式在香港上市！然而，即使港版貨已鐵定會推出市場，但由於美國方面的封殺令仍未解除，華為 Mate 30 系列上市之時將不會配備 Google 授權的 Google Mobile Service（GMS）應用框架，對於日常體驗有頗大影響。 我們較早前就率先得到了一部香港版本的 Mate 30 Pro 實機，今日與大家開箱的同時，也來了解一下沒有 GMS 的 Mate 30 系列有何功能／替代方案。

港版華為 Mate 30 Pro 開箱

華為 Mate 30 以及 Mate 30 Pro 即日起在香港發售，售價分別為＄4,988 及＄6,988，比上代售價更親民，暫時只有星河銀以及亮黑兩個顏色選擇。

今次借得的 Mate 30 Pro 乃 8GB RAM + 256GB ROM 版本，其盒內內容與早前經由水貨渠道進入香港的中國版本分別不大，只不過火牛轉成了英規三腳頭：

+ 8 + 7 + 6

沒有了 GMS、還有華為自家的 HMS？

眾所同知，今次華為在香港推出的 Mate 30 系列，雖然是國際版本，但由於未能向 Google 取得正式的軟件授權，只能夠用到開源版本的 AOSP Android、卻缺乏作為 Android 體驗核心的 Google Mobile Service（GMS），而今次 Mate 30 系列可以定價得更為親民，有部份因素可能就出於沒有 GMS 這一點。

Mate 30 系列出廠時就預載了華為應用程式市場 App Gallery

華為方面就預備了 Huawei Mobile Service 以彌補部份的功能缺失，最主要是靠華為應用程式市場 App Gallery 來為用戶提供 Apps 的下載支援，但長遠而言，沒有 GMS 在系統、Apps 的連動操作之上都會有相當大的障礙。

沒有 GMS 的日子就靠送禮補救？

近來有消息指美國方面在短期內將會為想跟華為合作的美國企業批出牌照，屆時 GMS 或有機會重返 Mate 30 系列之上，在此之前，Mate 30 系列的吸引力或僅出自其高強的拍攝能力（按此參閱我們之前所做的拍攝評測），而如果是傳統 Android 用戶，可能會繼續保持觀望狀態。

有見及此，華為就為 Mate 30 系列新機上市加贈八大禮遇，首先購買 Mate 30 或 Mate 30 Pro 都會有個別贈品：

購買 Mate 30，有機會獲贈27W HUAWEI SuperCharge 無線充電板 (價值港幣＄298)，優惠名額2,000 個

選購 Mate 30 Pro，則有機會獲贈DJI Osmo Mobile 3 手機雲台套裝版一套 (價值港幣 $899)，優惠名額 5,000 個

其餘六大禮遇為額外加贈的服務如：

－額外一年保養

－免費 5GB HUAWEI Cloud服務

－免費系統恢復保證

－華為學堂「Mate 30 系列用戶專屬教室」

－Mate 30系列用戶專線

－Mate 30系列服務專櫃