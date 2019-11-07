約翰遜覲見英女王正式解散國會　指提早大選別無選擇

英國首相約翰遜（Boris Johnson）11月6日到白金漢宮（Buckingham Palace）覲見英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），正式提出解散國會，展開為期五周的競選期。約翰遜指，提早大選是別無選擇。

約翰遜覲見英女王，正式提出解散國會。（美聯社）

約翰遜於首相府外發言，指自己不想提前大選，沒有人想於12月舉行大選，但走到現時階段已經沒有選擇。他批評國會的議員經常拒絕實現脫歐和尊重公投結果。他呼籲民眾投票予保守黨，完成脫歐並帶領國家向前，否則2020年將會上演一場恐怖表演。

約翰遜批評左翼工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn），批評對方仇富，如同前蘇聯領袖史太林（Joseph Stalin）。他表示，郝爾彬只會帶來更多動盪，就歐盟成員國身份和蘇格蘭獨立而公投。約翰遜甚至指俄籍前間諜中毒案後，郝爾彬向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）靠攏。

郝爾彬出席競選活動時表示，工黨會帶來真正的改變，並與「沒有位高權重朋友」的人分享權力和財富。他批評保守黨指格倫費爾大樓（Grenfell Tower）大火死者死亡是因為沒有常識，反指常識是不要放置易燃的覆蓋物放在住所。