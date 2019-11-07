金正日同父異母兄弟奉召返回朝鮮　金平日流放生涯或結束

韓國國家情報院11月4日向韓國國會情報委員會匯報稱，朝鮮國防委員長金正日同父異母的弟弟、朝鮮駐捷克大使金平日最近可能會被更換並返回朝鮮。

韓國《東亞日報》11月6日報道稱，在金正日當選為朝鮮政權的繼承人之後，金正日將金平日身邊的人物都收入監獄，與金平日有過來往的人也都受到了處罰。

金平日的海外生活事實上就是一種「流放」生活，還不如關在監獄裏的重刑罪犯。在大使館工作時，甚至會被大使館職員無視。大使館的朝鮮職員會將其在大使館的一舉一動全部報告給專門負責監視金平日的人員。在大使館舉行活動時，金平日身邊1米以內總是沒人願意靠近，生怕惹事。

對於此次金正恩將金平日召回朝鮮，外界看法不一。

韓國《朝鮮日報》11月5日報道稱，韓國前統一研究院院長崔鎮旭（音譯）表示：「（召回金平日）是在國際社會的制裁和施壓不斷加強的情況下，為了事前切斷國內外的不安因素而採取的措施。」

韓國自由民主研究院院長柳東烈（音譯）認為：「經過8年的執政對自己的統治產生自信的金正恩，欲將流放到海外的金平日召喚回國，以此來加強自己的正統性。」

而韓國MBN電視台11月6日報道稱，金平日前半生的大半時間都在海外，在金正日逝世之前幾乎沒有回過朝鮮。1998年至今僅有兩次公開返回過朝鮮，一次是在金正日逝世之後返回朝鮮參加葬禮，另一次是在2015年7月參加朝鮮平壤召開的第43次駐外大使會議。

報道稱，對於政權已經完全穩固的金正恩來說，金平日已經不存在任何威脅了。再加上金平日已經年過花甲，金正恩此次召回金平日，可以看作是對金平日「流放生活」的「解禁」。