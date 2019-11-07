韓國會議長去信日本上皇明仁　為「天皇道歉論」致歉

日本自民黨幹事長河村建夫在一個電視節目中透露，韓國國會議長文喜相在訪日期間，曾托他向上皇明仁轉交一封信，為曾發表「天皇道歉論」致歉。

日本天皇明仁在5月正式退位，成為上皇。文喜相在2月時曾稱若明仁能向慰安婦道歉，能解決日韓問題。（Getty Images）

文喜相在2月，在接受美國彭博社（Bloomberg）訪問時，曾提議若「日本天皇親自向慰安婦道歉，將可解決日韓問題」。此番話在日本廣泛報道，引起不滿。日本政府稱文喜相的發言「極不恰當」，被視為加劇日韓磨擦的事件之一。

文喜相在11月4日訪日，與日韓議員聯盟成員，自民黨幹事長河村建夫會面。河村後在6日的富士電視一個節目中，透露文喜相當時托他向上皇明仁轉交一封信。

河村並無提到信中內容詳細，僅稱這是一封道歉信。文喜相在5日於早稻田大學演講時，亦一度為2月對當時的發言致歉。

不過韓聯社7日引述文喜相方面人士報道，該封是祝賀日皇德仁登基的信件，內容並沒提及為自己的言論致歉。

日本昭和天皇裕仁雖名義上是二戰最高領導者，但美國在二戰後因各種理由，放棄追究日皇在二戰的責任。日本國內今天普遍認為二戰是當年首相東條英機及軍方帶來的災難，日皇僅是傀儡，並無實權。