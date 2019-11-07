英國示威組織「反抗滅絕」勝一仗　法庭裁定警方禁令違法

英國倫敦警察局10月頒令禁止環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）在市內進行示威，但英國高等法院11月6日裁定禁令違法，意味「反抗滅絕」勝出一仗。

示威者響應「反抗滅絕」運動，在倫敦銀行前的道路抗議（Reuters）

「反抗滅絕」運動發起「秋日起義」（autumn uprising）行動，在10月7日至19日起於全球多個城市發起示威和堵塞行動，抗議氣候變化問題。倫敦警方14日引用《公共秩序法》，宣布禁止在倫敦市內進行任何相關的抗議活動，並展開清場行動，至今拘捕了1828人，165人被起訴。

根據警方的禁令，禁止組織內有2人或以上參與示威，警方辯稱，頒布禁令是處理事件的唯一途徑，形容示威造成廣泛破壞。

但高等法院表示，《公共秩序法》的效力範圍並不包括「單獨的各個集會」（separate assemblies），認為警方沒有權力實施禁令，裁定禁令違法。

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法官丁厄曼斯（James Dingemans）表示「單獨的各個集會在不同時間出現，相隔不同距離，即使這些集會在同一組織下協調，但並不是《公共秩序法》意義下的公眾集會（public assembly）。」法庭認為警方沒有相關權力禁止示威。警方回應指會慎重考慮裁決。

BBC記者桑福德（Daniel Sandford）分析認為，警方在阻止「反抗滅絕」未來的示威活動上採取了激進策略，但遭到法院還擊。分析指，裁決令警方不能再實施全市範圍的禁令阻止未來的示威，特別是示威者採用「流水式」策略抗爭時將更難控制。