英國工黨副黨魁放棄角逐大選　反而有利選情？

英國在12月12日舉行大選，在野工黨一直矢志擊敗執政保守黨，不過工黨選前就傳出重要人事變動，副黨魁華德信（Tom Watson）宣布離任，同時不會參與今次選舉。

華德信（左）與郝爾彬在2015年起一同領導工黨，但兩人不時傳出意見不和的消息。（AP）

華德信向黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）發公開信，感謝對方四年來的寬容和謙恭，他表示雙方的政治分歧比共同利益較為人熟悉，但自己會投入更多時間在規管賭博、制止傳媒侵犯私隱、爭取改善公共衛生等兩人不時談論的議題。華德信亦提到，他不會從此離開政治，但正計劃推出一本關於自己與二型糖尿病搏鬥的著作。

郝爾彬則感謝對方的貢獻，指這並不代表兩人的合作到此為止。

華德信表示，自己不會參加12月12日舉行的大選，但亦非意味他從此離開政壇，同時希望花更多時間在推動公眾健康問題。（Reuters）

華德信在政壇前線打滾35年，他在2015年與郝爾彬一同贏得工黨正、副領袖職位，但雙方一直出現分歧，其中在脫歐問題上就最為明顯。郝爾彬曾承諾假如工黨勝出大選就會舉行第二次脫歐公投，惟他多次拒絕如何宣傳，而華德信則呼籲黨員明確留歐。

雖然外界普遍認為華德信的離開是「和平分手」，事實上工黨內部早已有聲音要求他下台。如今既成事實，對於工黨而言，高層鬥爭告終，或令他們可以一致專注於大選事務上。