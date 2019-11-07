Twitter前員工被捕事件　揭露外國滲透社交網絡公司成現實危機

兩名Twitter前員工被控替沙特阿拉伯政府工作，收集用戶訊息，其中一人已被捕面臨起訴。事件正曝露社交媒體的一個問題，即使政府並無直接監控，但仍會出現其他國家滲透竊取個人資訊的例子。

兩名Twitter前員工其中一名來自沙特，事件被揭發後已逃回沙特，司法部正考慮發出通緝。（美聯社）

兩名員工被指替沙特政府工作，尋找在Twitter批評沙特皇室的用戶。其中一名員工被控非法取得6000多名用戶資料，包括在2018年遭殺害的沙特記者兼異見人士卡舒吉（Jamal Khashoggi）。

沙特曾稱能揪出匿名發言者

事實類似的「員工滲透」警告早在2015年時被提出。2017年沙特王儲穆罕默德的高級顧問卡赫塔尼（Saud al-Qahtani），曾表示政府「有能力」揪出在Twitter上匿名發言的人。赫塔尼一直被指是卡舒吉死亡事件的幕後兇手，連同今天終於有人被捕被起訴，終於證實這一切都是事實。

這帶出了一個嚴重問題，即使一個不會遭政府監控，理論上自由的社交網絡媒體，亦可能因別國政府的滲透，令該國的用戶身處監控之中。

Facebook創辦人朱克伯格（Getty Images）

社交網絡成為政治工具

Twitter與Facebook等流行社交網絡，有來自世界各地不同的用戶。而隨着用戶數量增多，網絡逐漸依賴廣告收入，政治廣告成為了宣傳或網絡戰的一部分。美國總統特朗普的當選，及劍橋分析公司事件，都進一步證明社交媒體已成為政治工具的一種。

半島電視台引述中東人權相關研究員庫格爾（Adam Coogle）表示，沙特有近1000萬人Twitter活躍用戶，如此「自由奔放」的環境對威權政治是一種威脅。因此沙特會用盡一切方法找出網上匿名人士的真實身分，從而鎖定目標，用各種方式限制言論自由。

美國聖母大學資訊科技、分析及運算副教授查普爾（Mike Chapple）表示，社交網絡必需對員工接觸敏感資料設下嚴格限制，只容許一小撮人能夠接觸，否則「會對用戶的私隱，甚至人身安全造成威脅。」