禁政治廣告　Twitter比Facebook技高一籌？

社交平台Twitter在10月30日宣布將在全球停止接受政治廣告，阻止政客以銀彈散播政治訊息。美國以至世界各國的政治生態深受假訊息操弄，蠶食民主制度，社交平台固然難辭其咎。但禁政治廣告牽連甚廣，甚至打擊合理倡議廣告，Twitter此舉難言為真正解藥。

Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）表示，新例涵蓋全球所有選舉工程及涉及政治議題的廣告，預計在11月22日實施。有幾個因素促成此決策：一、政治訊息應由用戶從政治人物帳戶或轉發信息取得和傳播，而非由付費的政治廣告是強加於人；二、互聯網政治廣告對公共論述帶來全新挑戰，包括信息發放愈趨細緻和精準，假資訊，以及「深度造假」（deepfakes，即幾近真實但實為虛假或人造的錄影）；三，互聯網廣告為政治帶來明顯風險，可以影響選票，從而影響生活，而民主體制似乎未有預備應對。

言論自由是否擋戰牌？

美國自翊成熟民主國家，但選民必須有能力分辨真偽資訊，再憑着正確資訊，才能選擇合適的民意代表和政策。可惜，互聯網發展至今，上述的願景愈難實現。資訊流通導致資訊氾濫，不少政客故意散布假訊息，不少人未有足夠能力分辨其真偽，對煽情內容的警覺能力尤其差。社交媒體容許假資訊透過精密的演算法滲入用戶，營造了同溫層和迴音壁，用戶缺乏正反意見交鋒的環境，或者誤以為已經掌握真理。

特別是2016年的美國總統選舉的亂局，或許在明年重演，多爾西擔憂Twitter淪為政治廣告攻訐之平台，實可理解。相比之下，Facebook創辦人朱克伯格堅持「打開門做生意」，以支持言論自由之名捍衞網上廣告，便顯得不負責任。更何況Facebook被揭發用戶個人資訊遭不當利用，劍橋分析盜用8,700萬個Facebook用戶的個人資料，進行目標政治廣告宣傳，有助特朗普勝選美國總統。正在競逐民主黨黨內提名的沃倫（Elizabeth Warren）早前亦故意在Facebook刊登假資訊廣告，指朱克伯格支持特朗普，廣告結果順利刊登。難怪Dorsey形容停政治廣告「不關言論自由的事」，暗批朱克伯格判斷錯誤。

Twitter似乎暗批Facebook打擊政治廣告不大。圖為朱克伯格10月23日在美國國會出席聽證。（AP）

Twitter只是「斬腳趾避沙蟲」？

Twiiter的出發點無疑合理，寧願放棄政治廣告收入之決心亦值得尊重，但其一併禁止政治廣告和議題廣告，也令人擔心牽連太廣。多爾西解釋，政客可以在氣候變化、國民保健、移民、國安、稅務等關乎國家層面的議題廣告鑽空子，而且單單限制參選人買廣告推動議題並不公平，所以通通禁止。

然而，實際操作上這做法仍有漏洞。網絡宣傳和動員，成了現今社會運動和倡議不可劃缺的渠道，Twitter禁止議題廣告，勢必增加倡議的難度，而且對針對商業機構行為的民間倡議者不公平。舉例說，油公司可以賣廣告宣傳汽油，而這是商業廣告，但倡議者及政客就不能賣廣告支持減排，因為這是政治廣告。

由此角度看，Twitter全面禁絕政客和議題廣告，其實有如因噎廢食，只因其不願負上判別資訊真偽的責任。但其實政治組織早已懂得利用普通個人帳戶宣傳政治理念，有些是機械程式，社交平台尚可捕獲，但有些是真人控制，社交平台難以阻截。

禁精準投放廣告或更有效

在當前資訊戰及政治宣傳密不可分的年代，社交平台要負社會責任，就不能奢想能簡單了事。與其全禁政治廣告，Twitter及其他社交平台更應研究如何打擊精準投放策略（micro-targeting）。政治機構近年以用戶年紀、性別、政治偏好，以至瀏覽專頁歷史等個人資料制訂廣告內容，嚴重扭曲民主社會的資訊流通。社交平台若敢於取締這種做法，廣告發放的內容就不能過份偏頗，需要符合大多數人的期望。大眾亦可較容易聽到各方聲音，減少社交平台的迴壁效，有助團結。

由美國大選、英國脫歐甚至到香港反修例風波，我們皆可見失實訊息充斥於社交平台，濫用言論自由更是政治亂局的始作俑者。不應成為幫兇的社平台除了廣告收益，最大卻步原因或許是他們不願充當資訊真偽判官，篩選廣告和訊息。既然如此，它們必改善發布渠道，減少假訊息的叫座力，增加用戶接觸多方訊息的機會。重新建立社交平台的資訊質素、幫助使用者打破迴音壁等，並非一時三刻就可完成，Facebook等大型社交平台必須拿出決心及毅力撥亂反正，假以時日方能見成效。