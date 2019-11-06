美國2020總統大選倒數一年　民調：特朗普在關鍵州份未失勢

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美國總統大選會在2020年11月舉行，距離大選尚餘一年，總統特朗普在全國民意調查中的支持度一直處於落後。但在選舉的戰場上，情況可能大為不同：最新民調顯示，特朗普在6個關鍵搖擺州份保持競爭力。

《紐約時報》與西恩納學院（Siena College）聯手合作的民意調查顯示，特朗普在密歇根州（Michigan）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania），威斯康星州（Wisconsin），佛羅里達州（Florida）、亞利桑那州（Arizona）及和北卡羅來納州（North Carolina）都保持一定競爭力。

民調顯示，特朗普在6個關鍵搖擺州仍有力一爭長短。（AP）

暫時被視為有力代表民主黨出選的前副總統拜登（Joe Biden），在關鍵搖擺州的民調中稍稍領先特朗普，但差距不大，屬在誤差範圍之內。

至於民主黨的沃倫（Elizabeth Warren）及桑德斯（Bernie Sanders），民意數據顯示特朗普在這些關鍵州份較他們更有優勢。

分析相信，未來幾個月的發展可能為大選帶來重大改變，當中包括特朗普因「通烏門」醜聞引起的眾議院彈劾調查、美國經濟、以及民主黨初選等。

分析亦指出，在2月初選前，大選的競爭可能會發生巨大變化，例如沃倫仍可以調整自己的形象，或激勵更多年輕非白人選民支持及登記。

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