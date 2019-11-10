【通烏門】特朗普擬11月12日公開與澤連斯基另一次通話記錄

美國總統特朗普11月9日表示，他與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）第二次通話的文字記錄「很可能」在12日公布。這次通電發生在觸發「通鳥門」彈劾調查的7月25日的通話之前，日期為4月21日，是澤連斯基當選烏克蘭總統當天。

特朗普9日在登上空軍一號飛往阿拉巴馬州出席一個大學舉行的球賽前表示：「他們（他指的應是國會眾議院委員會）想要另一個通話的文字記錄，而我願意提供。我們可能在周二提供吧，周一是假日。」

美國國家情報總監辦公室9月26日將一封檢舉信遞交國會，內容涉及總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基7月25日一次通話內容。特朗普被指在通話中施壓澤連斯基，要求後者調查美前副總統拜登的兒子亨特。拜登正在競逐美國民主黨總統候選人提名。這通電話觸發民主黨控制的眾議院發起針對特朗普的彈劾調查。（VCG）

他補充道：「這樣好了， （他們）閱讀文字記錄，您會看到電話通話（內容）。 現在，我再給你第二份文字記錄，因我實際上與烏克蘭總統通了2次電話，所以你會讀到第二個電話（的文字記錄），然後您會告訴我，您認為它是否有任何問題。」

他又表示不喜歡公開電話的文字紀錄，指出「這是一個壞先例」。

特朗普亦對於聽證會是否應公開進行發表意見。他說不在乎下周舉行的彈劾聽證會是閉門或是公開進行（這跟他在8日的說法有矛盾）。特朗普指聽證會將一如以往地被錯誤地報道。他說：「不應該有任何事，不應該有彈劾聽證會。」

美國國會眾議院對特朗普展開彈劾調查，情報委員會計劃13日舉行首場公開聽證會，署任美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）和歐洲和歐亞事務助理副國務卿肯特（George P. Kent）將出席首場聽證會；前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）則會出席次場（15日舉行）聽證會。