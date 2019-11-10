中美貿易戰華府贏盡？　關稅只是「七傷拳」　美國同遭殃

中美貿易談判仍在繼續，美國總統特朗普11月9日再度表示，美國成功從關稅「賺取中國大量金錢」，從而「成功打破中國產業鏈」成功讓中國「陷於經濟困難」，迫使中國急於完成談判。 這不是特朗普第一次如此聲明，而經濟數據也在證明中國在受傷的同時，美國也並從中獲得什麼，甚至同樣蒙受損失。

特朗普聲稱美國成功從中國賺取大量關稅，打擊中國經濟至半世紀以來最差。（路透社）

美國的高關稅政策成功迫使部分廠商搬離中國，如Google、蘋果、戴爾（Dell）等多間美國品牌均有意撤離部分中國生產業務。中國中小企業融資進一步惡化，出現倒閉潮。中國經濟亦進一步放緩，本地生產總值（GDP）增幅持續下跌至6.0%至6.5%新低。

先不論中國經濟增長早在特朗普發動貿易戰開始前已持續放緩，經濟轉型或許才是數字衰減的主因，但明顯美國亦非一面倒地如特朗普的唱好。

大增關稅 美國鋼業未有受惠

以鋼材為例，美國上任後以「國家安全」為由率先向全球鋼鋁徵收關稅，以保護自國鋼鐵產業。但實際是，正因全球最大經濟體正相互攻擊，拖累全球經濟，令美國鋼鐵產業幾乎沒任何得着。

自2018年2月起美國鋼鐵市場只增聘1800個職位，是5年前近1萬個的五分之一。這是因全球受經濟受拖累令基建減少、全球鋼材價格下降，令美國公司收益減少所致。以熱軋粗鋼捲為例，2018年7月價格是1006美元，今天跌至557美元。

全球經濟貿易關係緊扣，中美貿易戰拖累的是全球經濟，因而進一步影響美國自身環境。（Getty Images）

美企自貿易戰起損失340億美元

實際過去已有大量分析表示，設立關稅展開貿易戰是一記「七傷拳」，美國企業為求彌補進口額外支出，需轉嫁部分關稅於本土消費者，對美國產業必然構成受害。美國貿易統計組織Tariffs Hurt the Heartland在10月發表報告，指美國自發動貿易戰至今，美國企業共損失340億美元。

路透社一篇有關關稅對美國企業影響的報道，引述了多間公司對貿易戰的擔憂，其中以售賣手工藝為主的喬安百貨（Jo-Ann Stores）表示，店內商品被迫加價，市場對貨品的需求亦逐漸減少，擔心最終需要裁員或關閉更多分店。

聯合國貿易發展大會（UNCTAD）11月發表報告，明確指出貿易戰令中美兩國蒙受損失，危及全球經濟穩定和未來的增長。國際貨幣基金組織（IMF）10月發布對全球經濟展望預測，中美貿易戰拖累至2020年將累計拖累全球GDP減少0.8％，換算金額為7,000億美元，相當於瑞士的經濟規模。