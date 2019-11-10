【中美貿易戰】特朗普：談判進展「非常順利」　協議正確才會簽

美國總統特朗普（Donald Trump）11月9日表示，和中國的貿易談判進展得「非常順利」（very nicely），但協議必須是對美國正確的，美國才會和中國達成協議。

他在馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）乘空軍一號前往阿拉巴馬州出席一間大學舉行的球賽前告訴記者，談判進度比他所想還來得慢，但中國比他更想達成協議。

特朗普說：「和中國的貿易談判正在進行，我想是，非常順利，假如達成我們所想要的協議，這將會是很好的協議，但假如那不是好的協議，那我們就不會簽。」

他說：「我想確定協議，但那必須是正確的協議。」

特朗普之後補充說，中國非常想達成協議。他又重提中國經濟處於非常差的狀況：「（中國）正經歷57年來最糟的一年。他們的供應鏈全斷了，像雞蛋一樣（被打破）。他們想要達成協議，或許他們須達成協議，我不知道，我也不在乎，這一切由他們決定」。

特朗普表示有不正確的報道指美國願意撤銷關稅，「有很多錯誤的報道，但你會看到我將做什麼」。針對媒體有關撤銷關稅的報道，特朗普說，「關稅撤銷程度（的報道）並不正確」，但他並未進一步說明。

他稱認為美方收到了關稅。特朗普稱過去中國未支付過一分一毫，現時美國可以實質從中國收取數千億美元。

美、中兩國官員7日均表示，雙方同意在「第一階段」貿易協議中撤銷目前對彼此商品徵收的關稅，但傳聞這個構想引發特朗普政府內部及外部顧問的反彈。

特朗普9日表示他還沒有同意降低關稅，他當天告訴記者說，「我沒有同意過任何事」。