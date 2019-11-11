英媒：約翰遜疑涉公職人員行為失當　監察機構押後公布跟進調查

英國首相約翰遜（Boris Johnson）被指涉嫌公職人員行為失當。《觀察家報》（Observer）11月9日報道，獨立監察機構決定押後宣布約翰遜是否需要面臨刑事失當調查，直至大選後，做法引起不滿。

報道指，國會解散前的一場私人會面中，警察行為獨立辦公室（Independent Office for Police Conduct ）官員同意暫不公布是否會就約翰遜涉嫌公職人員行為失當展開可能的刑事調查，直至大選後才公布。有消息人士指，監察機構已經接近公布有關決定。

工黨對有關決定表示「震驚」。影子內閣辦公廳大臣特里克特（Jon Trickett）質疑做法是壓制公眾應該得到的信息，而大選在即，應該要有最大的透明度。他表示，有關決定必須即時扭轉。

警察行為獨立辦公室解釋，暫不公布結果是基於選前「簾幕期」的原則。「簾幕期」是指大選前期間，對於公布政策和使用公共資源施加限制。不過內閣辦公廳發言人未能確認有關原則是否適用於警察行為獨立辦公室。

約翰遜被指在2008至2016年出任倫敦市長期間，涉嫌向一名有私人交情的美國科企女商人阿爾庫里（Jennifer Arcuri）提供優惠，讓她獲取理應無法獲得的資助。約翰遜否認涉及不當行為。