英國大選展開　約翰遜出師不利　哪些議題決定選民投票取向？

英國國會11月6日解散，意味大選的造勢活動正式展開後，首相約翰遜（Boris Johnson）卻出師不利，大選開跑首天就遇上內閣大臣辭職、黨內領袖失言等負面風波。但民意調查仍然顯示，保守黨屬於領先一方。英國媒體就分析，這次大選之中可決定選民取向的重要議題，除了英國的脫歐命運外，還包括與美國的貿易協議等。

11月6日，約翰遜在唐寧街10號外造成「V」字的勝利手勢（路透社）

約翰遜出師不利

約翰遜6日會見英女王，正式宣布大選後，保守黨就開始飽受圍攻，接二連三出現負面事件，其一是約翰遜內閣中的威爾斯首席大臣祈啟思（Alun Cairns）宣布辭職。他之前因被指包庇下屬而出現爭議，如今黯然離職。

第二，保守黨下議院領袖李思銘也爆出失言風波。他在一個電台節目上，暗指在格倫費爾大廈大火中的遇難者缺乏常識而燒死，隨即成為眾矢之的，他最後道歉。

第三，保守黨還被指發布「假影片」攻擊工黨。該黨在社交網站上傳工黨議員的影片，指工黨根本不打算讓英國脫歐，但影片經過剪接，被指誤導選民，保守黨反過來成為備受指摘的對象。

英國保守黨下議院領袖李思銘，因在格倫費爾大廈大火失言遭受猛烈抨擊。（路透社）

民調：保守黨繼續領先但支持率下降

保守黨的利好消息，無疑是民調結果繼續顯示他們是具有優勢的一方。據路透社報道，保守黨在各個民調的支持率，領先工黨達到7至17個百分點。

但民調也顯示，在過去幾天中，保守黨的支持率有所下滑。天空新聞台（Sky News）的調查結果反映，保守黨的支持率下跌兩個百分點至36%，工黨支持率則仍是25%。

英美之間的貿易談判也是決定選民取向因素之一（Getty Images）

決定選民投票取向的因素

如今距離12月12日大選還有一個月時間，選舉結局難料，決定選民投票取向的因素，自然包括經濟民生、脫歐議題等，例如工黨已承諾一旦勝選會舉行第二次脫歐公投。英國的民調機構指出，選民的態度會因英國脫歐問題而出現波動。

除此之外，英國與美國之間正在商談的貿易協議，其實也是因素之一。英國《獨立報》分析，英方與特朗普政府之間的貿易談判，對選舉的影響比想像還要大。

該貿易協議將象徵英國未來想與美方建立的關係。談判內的最大爭議話題，包括英國公立醫療系統「國民保健服務」（NHS），特朗普一直想讓美方資本染指這個領域，但像工黨一派，近日已經開始批評與美方簽貿易協議的話，就等同把NHS暴露於威脅之中。