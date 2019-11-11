蘋果信用卡額度涉嫌性別歧視　高盛面臨調查

企業家兼網頁開發者漢松（David Heinemeier Hansson）透過社交媒體發文，批評蘋果公司（Apple）信用卡審批額度涉嫌性別歧視，引起關注。紐約金融服務局11月10日確認，將會就事件對發卡銀行高盛（Goldman Sachs）展開調查。

漢松指，自己和妻子合併報稅，共同擁有財產，並結婚多年，但蘋果的「黑箱」演算法卻認為他值得的額度是妻子的廿倍，上訴亦不成功。他又表示，即使妻子全數繳付信用卡極低的額度，信用卡卻不批准任何支出，直至下一個結算期。他未有透露任何有關收入的具體資料，但指妻子的信貸紀錄較良好。

The @AppleCard is such a fucking sexist program. My wife and I filed joint tax returns, live in a community-property state, and have been married for a long time. Yet Apple’s black box algorithm thinks I deserve 20x the credit limit she does. No appeals work. — DHH (@dhh) 2019年11月7日

甚至連蘋果公司共同創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）也面對同樣的問題。他發文回應，指自己的額度是妻子的十倍，但二人沒有各自的銀行或信用卡戶口，或任何各自的資產。

紐約金融服務局發言人指，將會展開調查，決定是否違反紐約法律，並確保所有顧客不論性別均獲得公平待遇。他表示，不論是否有意，任何演算法讓女性或任何其他受保障階級人士受到歧視待遇，即屬違法。

高盛發言人威廉斯（Andrew Williams）回應表示，公司的信貸決定是根據顧客的信譽度，而非性別、種族、年齡、性取向或其他法律禁止的依據。

漢松卻質疑高盛的回應未能解釋事件。他表示，事件演變成公關問題後，公司即時提高妻子的信用額，但未有要求提交任何額外文件。