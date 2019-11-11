【雙11】中國購物狂潮　日媒：一天成交額超過樂天一年

中國一年一度的「雙11」購物節再創銷售記錄，引發美國與日本等國媒體關注及驚歎，形容這是「人類史上最大的購物節」，2018年天貓「雙11」一天的成交額超過日本購物網站樂天一年的成交額。

彭博社11日報道，中國阿里巴巴集團2019年的「雙11」購物狂歡一開始就異常火爆，不到90分鐘的交易額就超過了1,140億元人民幣（約合163億美元），相當於2018年24小時活動創紀錄交易額的一半多。

報道稱，這個世界上最大規模的購物活動已經成為這家亞洲最大公司的年度慣例，這是一場24小時的馬拉松，部分是商業主義的展示，部分是宣傳攻勢。

不過，彭博社稱，雖然阿里巴巴及其競爭對手經常在活動結束後大肆宣傳創紀錄的銷售額，但考慮到活動中涉及的巨大折扣，目前還不清楚11月11日的銷售額實際上貢獻了多少利潤。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）11日報道稱，中國電子商務巨頭阿里巴巴11日表示，雙十一購物狂歡節前九個小時的銷售額達到人民幣1,583.1億元，較2018年同期的人民幣1,267.2億元增長25%。

阿里巴巴2018年光棍節在其平台上實現了300億美元的淨銷售額，使美國「網購星期一」79億美元的銷售額相形見絀。

報道稱，光棍節在11日上午成為中國社交媒體新浪微博平台上最熱門的話題之一，用戶討論他們的錢花在了哪裏。

日本作為中國的領國，中國「雙11」購物節更是引起了日媒的廣泛關注。11月11日，日本共同社、《朝日新聞》、《讀賣新聞》、《日本經濟新聞》等數十家日本主流媒體紛紛開始報道中國雙十一的盛況。

日媒稱，雙十一本來是中國的「光棍節」，但由於中國電商巨頭阿里巴巴的促銷活動，這個日子已搖身變成「人類史上最大的購物節」。

日本《文藝春秋》雜誌指出，2018年雙十一當天的成交額為3.5萬億日元，而日本最大的購物網站樂天市場一年的成交量才不過3.4萬億日元。