【日韓關係】韓國：現階段不考慮推遲終止《日韓軍情協定》

日韓關係惡化，韓方準備廢止《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA），美國方面則希望緩和兩國關係。但韓國軍方11月11日向記者表示，現階段政府並不考慮推遲終止該軍情協定的決定。

韓國國防部發言人崔賢洙在例行記者會上表示，只有在日方取消不當經濟報復措施、韓日恢復友好關係的情況下，韓國政府才會重新考慮包括軍情協定在內的多項措施。韓國方面指，目前韓方堅持終止該協定的立場。

日韓關係近來轉差，圖為8月韓國民眾的反日本示威，高舉「不要安倍」的標語（Getty Images）

前一天，青瓦台國家安保室長鄭義溶與政策室長金尚祖、秘書室長盧英敏召開聯合記者會時表示，若果韓日關係恢復正常，政府有意重新考慮續簽軍情協定一事。

另一方面，韓國國會11月8日的會議上，韓國外長康京和承認，一旦韓國廢止與日本的軍情協定時，中國與朝鮮會成為最大的受益國。

日韓的軍事情報保護協定簽訂於2016年11月23日，該協定是兩國二戰後簽署的首份軍事合作協定，且是日韓兩國唯一有關軍事方面的協定。該軍事協定的有效期限為1年，任何一方都可在到期90天內終止協定。簽訂後已延長過兩次，目前將於11月23日到期。