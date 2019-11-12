國際原子能機構證實伊朗恢復核設施運作　濃縮鈾存量續增

伊朗11月10日在布什爾（Bushehr）核電站動工興建第二個反應堆。另外，國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）11日發表報告，確認伊朗開始於福爾多（Fordow）地下核設施提煉濃縮鈾，並指德黑蘭濃縮鈾存量增加。

布什爾首個反應堆2011年在俄羅斯協助下啟用，現開始動工加建反應堆。（美聯社）

伊朗在俄羅斯的協助下加建反應堆，而核電站所用的鈾亦是於俄羅斯生產，而非伊朗。官員指，新的反應堆將為電網增加逾千百萬瓦特的電力。伊朗原子能組織主席薩利希（Ali Akbar Salehi）強調，布什爾核電站絕對安全，一直接受相關國際組織的監督，伊朗武裝力量也一直為核電站安全提供保護。

根據路透社取得國際原子能機構的季度報告指，機構確認伊朗自11月9日起，於福爾多地下核設施提煉濃縮鈾。伊朗的濃縮鈾存量增加至372.3公斤，遠超核協議所限的202.8公斤。最大裂變豐度則維持4.5%，超過協議所限的3.67%，但仍與伊朗曾達致的20%和原子彈燃料所需的90%有一段距離。

報告也提到，伊朗繼續用基本型號IR-1以外的離心機提煉濃縮鈾。德黑蘭使用較先進的離心機提煉濃縮鈾，甚至已經安裝少量核協議未有列出的離心機，包括IR-8B、IR-9、IR-S和IR-6SMO。