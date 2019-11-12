美國譴責香港暴力情況　促請雙方緩和局勢

香港有網民11月11日發起「黎明行動」，呼籲全港市民「三罷」，最終演變成多區衝突。路透社引述一名美國高官指，美國譴責香港近日不正當使用致命武力的暴力情況，促請雙方緩和局勢。

不願具名的特朗普政府官員指，香港警察和平民同樣有責任緩和局勢，並且避免暴力對抗。

英國外交部亦發聲明指，關注示威者和警方之間的暴力升級。發言人指，示威者應該避免暴力，警方亦不能以不合比例的方式回應，各方需要透過對話尋找出路。

警方當日於西灣河槍傷一名示威者，另外亦有一名男子於馬鞍山被點燃成火人，二人情況危殆。事件反映持續逾五個月的示威衝突再次升級。

網上流傳警方槍傷示威者經過的影片。（美聯社）

路透社11月6日曾引述兩名消息人士報道，特朗普10月11日在白宮對中國國務院副總理劉鶴說，只要貿易談判有進展，會對香港示威保持沉默。白宮未有回應特朗普曾否做出這項承諾，或是說明是否擔心香港情況或會令貿易談判變得複雜。

報道提到，眾議院已經通過《香港人權與民主法案》，不過法案的命運或將視乎美國部份參議員的取態，尤其是代表農業州份的議員。有些美企在中國有大量投資，公司所在州份的參議員可能承受壓力。中國曾威脅會做出反制措施，但沒有說明詳情。路透社報道指，部份參議員可能傾向採用「怠工」的方式、甚至在幕後阻止法案通過。