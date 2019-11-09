《香港人權與民主法案》參院未表決　或受美中貿易協議影響

美國參議員魯比奧（Marco Rubio）等人提出的《香港人權與民主法案》在眾議院通過後，至今仍未成功在參議院闖關。魯比奧11月8日表示，他會在下周聯同另一名共和黨友里施（Jim Risch）與負責安定議程的參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）會面，希望可以盡快安排有關法案表決。不過，有報道指，法案沒有排入議程，很大機會是白宮憂慮該法案可能影響中美貿易談判進程。

魯比奧7日於Twitter留言，稱《香港人權與民主法案》很快會呈交參議院表決，指自己明白大家有不少問題要解決，但強調不會一直等下去。台灣中央社9日引述魯比奧幕僚消息指，對方和里奇會在下周與麥康奈爾會面，商討法案及表決時間表等議題。

《香港人權與民主法案》在6月推出，旨在授權美國行政部門每年點名、制裁侵犯香港人權的人士。法案獲兩院外交委員會及眾議院通過。魯比奧當時預計法案最終在10月底前成功通過。

One way or another our #HongKong Human Rights & Democracy Act will be on the Senate floor very soon.



I understand we have many issues to deal with, but we aren’t going to wait forever. — Marco Rubio (@marcorubio) 2019年11月7日

至於法案為何至今仍未在參議院表決，《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）引述多名資深參議員指，麥康奈爾被白宮指使，避免因為通過法案而惹來北京方面不滿，影響美中第一階段貿易協議。總統特朗普（Donald Trump）亦傳出多次以爭取達成貿易協議為由，向中國方面表示不會就香港問題表態。

羅金認為，特朗普為了利用貿易協議作為爭取連任的政綱，選擇無視香港問題，但曾經公開表明與香港人站在同一陣線的麥康奈爾卻沒有沉默的理由，反而應該一如他所言，法案不只是關乎香港，而是美國在抵抗中共打壓的角色。