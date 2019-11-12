【新聞背後】「白頭盔」創辦人身亡　曾獲頒勳章但也屢掀爭議

敘利亞拯援組織「白頭盔」創辦人勒梅熱勒（James Le Mesurier）11月11日被倒斃在土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）住所附近。當局暫時列作自殺案處理。白頭盔原名敘利亞民防組織（Syrian Civil Defence），這個組織甚具爭議，在敘利亞內戰中曾提供人道主義援助，獲得西方國家支持，但卻是俄羅斯的眼中釘。

「白頭盔」是甚麼？

組織成立於2013年，宣稱是政治中立的志願團隊，有約3000名成員，經常出入敘利亞內戰戰場，組織成員因出動時總是帶著白色安全帽，所以外號白頭盔。

白頭盔號稱救過逾10萬人，期間並會紀錄救援過程，向外界發放現場影片，包括2016年在瓦礫中救出奇蹟生還的女嬰等。

白頭盔被西方國家讚揚是捨命救人的英雄；2016年，全球逾百個組織提名他們成為諾貝爾和平獎候選人；以他們為主角的Netflix紀錄片《白頭盔》更在2017年獲得奧斯卡最佳紀錄短片。

俄羅斯及敘利亞政府，卻指白頭盔是一群騙子，與極端組織過從甚密。他們又指白頭盔在影片造假兼自導自演，是西方宣傳和叛亂份子的工具。

勒梅熱勒是誰？

48歲的勒梅熱勒是英國前軍官，4年前與妻子移居土耳其。他在2014年創立非牟利組織「危機救援」（Mayday Rescue，暫譯），專門培訓在局勢不穩及自然災害等情況下的緊急救難人員，並於2015年在伊斯坦布爾設立辦公室，支持在敘利亞的工作，成立「白頭盔」和訓練成員。

據網站指，組織資金來自聯合國和各國政府。勒梅熱勒2016年獲英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）頒發大英帝國勳章（Order of the British Empire）。