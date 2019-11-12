【彈劾特朗普】公開聽證會即將舉行　美媒：特朗普團隊最怕博爾頓

美國眾議院對總統特朗普（Donald Trump）展開彈劾調查的首輪公開聽證會，即將在11月13日和15日舉行，多名外交官將出席作證。但美國媒體報道，特朗普團隊最憂心的人，反而是前國家安全顧問博爾頓（John Bolton），此因他與特朗普接觸多、且有抄錄會面內容的習慣，令他成為「最危險」的人。

特朗普團隊視博爾頓為「危險人物」（Getty Images）

目前博爾頓未有表明會出面作證。據博爾頓的代表律師庫珀（Charles Cooper）指，除非法官裁決博爾頓可以違抗白宮人員不得配合調查的要求，博爾頓才會願意作證。

博爾頓參與極多總統在場會議

但美國多間媒體如商業內幕（Business Insider）、Axios等報道，特朗普的幕僚最擔心的人就是博爾頓。原因其一是博爾頓在9月遭特朗普開除前，曾參與很多總統在場的會議，與特朗普的單獨互動比其他官員都要多。

博爾頓上周透過律師向眾議院發出的信也提到，他及前副手庫珀曼（Charles Kupperman）與其他已經到國會作供的現任或前任華府官員不同，兩人曾經直接參與特朗普的會議和提供意見，表明自己知道很多至今仍未在國會聽證會上談及的細節。

博爾頓（右）過去與特朗普互動甚多（Getty Images）

博爾頓有抄寫會面內容習慣

另一個原因更是博爾頓有抄寫會面內容的習慣。媒體Axios引述消息人士指「博爾頓在每次會議中，都像一個貪婪的筆記紀錄者。」這些白紙黑字的紀錄，有可能會成為不利總統的證據。

特朗普團隊也擔心，即使博爾頓最終不出席作證，他亦有可能透過其他途徑向外講出不利特朗普的話，破壞特朗普的競選連任工作。事實上，博爾頓已被指會出書，酬金達到200萬美元。

眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）之前宣布，將在11月13日和15日舉行首輪公開聽證會。首場聽證會的出席者包括署任美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）和歐洲和歐亞事務助理副國務卿肯特（George P. Kent），前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）則會出席次場聽證會。希夫指，未來將會有更多人出席公開聽證會。