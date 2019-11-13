受中美貿易戰影響　駐中國德企信心創歷史新低

駐中國的德國商會發布了2019年度的商業信心報告，指出在華德國企業的信心創歷史新低，德資企業如今對中國市場持更加謹慎的態度。

據彭博社11月12日報道，駐紮中國的德國商會對500多家在中國開展業務的公司調查顯示，2019年只有四分之一的德國公司預計能達到或超過其業務目標。

除了勞動力成本上漲和市場准入壁壘等長期存在的問題之外，超過80％的公司正受中美持續貿易緊張局勢的直接或間接影響。

不確定的出口前景導致德國經濟今年陷入衰退邊緣。該商會稱，關於2020年，公司報告了一些初步的復甦迹象。它還呼籲締結歐盟（EU）與中國之間的投資協議，並改善公平市場準入。

彭博在報道中評論，調查結果凸顯出德國面臨着中國經濟困境的影響。由於中國國內需求疲軟和打擊高風險債務的措施，中國的經濟增長已放緩至近三十年來最低水平。經過二十年的擴張，汽車銷量將連續第二年下降，這對德國公司造成了特別嚴重的打擊。

受到全球以及中國汽車市場不景氣影響，德國戴姆勒公司（Daimler）盈利出現預警。（VCG）

就在10月份，在全球汽車市場下滑速度快於預期以及中國市場空前下滑的背景下，德國大眾汽車（Volkswagen）降低其2019年汽車銷售展望。德國汽車生產商戴姆勒（Daimler）今年經歷了兩次盈利警告。調查顯示，傳統上強勁的機械和工業設備行業也出現商業預期大幅下降的情況。