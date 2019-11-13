俄外長指控美國為奪取石油意圖在敘利亞「建國」

俄羅斯外長拉夫羅夫指，美國為達到控制敘利亞油田的目的，正在考慮聯手阿拉伯國家，在敘利亞建立「準國家」。

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）當地時間11月12日在第二屆巴黎和平論壇上發表講話時稱，美國意圖在阿拉伯國家的幫助下，將敘利亞東部從該國劃出去，以便在幼發拉底河外部建立一個準國家，並控制油田。

拉夫羅夫稱「在幼發拉底河東岸，他們正竭盡所能，以建立準國家的結構，並要求海灣國家大量投資。」據拉夫羅夫介紹，華盛頓想在敘利亞民主力量和庫爾德人自衛隊的基礎上建立一個地方政府。

拉夫羅夫指出，土耳其在敘利亞北部的「和平之泉」反恐行動正是由於華盛頓無法與土耳其達成協議而引起的。也就是說，土耳其也絕對不允許庫爾德人在敘土邊境建立一個「國家」，對美國的企圖早有察覺。

據俄羅斯國防部數據統計顯示，美國每月從敘利亞石油開採賺取3000多萬美元的收益。

美國總統特朗普（Donald Trump）10月初宣布駐紮在敘利亞北部的美軍全部撤離，但不到一個月又改口。《華爾街日報》報道，特朗普10月21日表示，他計劃在敘利亞東北部地區保留少量的美國軍隊，以保護那裏的油田。

特朗普還建議由美國公司接管位於敘利亞北部庫爾德人控制地區的油田，「我們會和庫爾德人商量一下，給他們一些錢……或許可以讓我們的大型石油公司進入並妥善處理此事」。

對此，美國政府負責打擊極端組織ISIS聯盟事務的前特使表示，油田歸敘利亞政府所有，美國公司去佔有和開發這些資產是違法的。