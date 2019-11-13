【中美貿易戰】特朗普經貿演講提及中國32次　再斥中國「作弊」

美國總統特朗普（Donald Trump）11月12日在位於曼哈頓、有百年歷史的紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）舉辦的午餐會上發表演講，主題為「貿易和經濟政策」，對華政策是外貿重點。

特朗普讓美國強大的標準手勢再現。（AP）

回首自己3年來的政績，特朗普很感慨，花了很大的篇幅誇獎自己，比如拯救美國工廠、降低失業率、減税、建牆等等。

這場演講上，特朗普批評了美國聯邦儲備銀行（美聯儲）、美國前總統、歐盟、印度、韓國；在演講加上回答問題期間，一共提到「中國」32次，包括重提「發展中國家」的界定一事，稱把中國當做「發展中國家」對美國不公平。

特朗普說道：「哈，我還說我們也是發展中國家呢！」

特朗普補充說：「自從2001年中國加入到世界貿易組織（WTO），沒有哪一國在操控美國、佔便宜方面勝過中國了。」「我將不會說出『作弊』（Cheated）這個字眼，但我要說，沒有人比中國人更會作弊了。」

談到美中貿易協議，特朗普稱「重大的第一階段貿易協議很可能即將到來。」

但特朗普不忘拿關税武器說事，「我對每個人都是這麼說，如果我們不能達成協議，我們將（對華）大量徵收關税。這個數字將很龐大。任何一個對我們不公的國家，都將受到這種待遇。已有幾個國家對我們不公了。」

特朗普滔滔不絕的演講，只有在台下響起掌聲的時候，才會停下來。特朗普看起來頗為享受地沉浸在掌聲中，還說：「我等掌聲很久了。」

《日本經濟新聞》評價特朗普演講內有關中國的部分稱，按劃分標準，中國仍是發展中國家。

美國媒體CNBC刊文《特朗普稱中國貿易欺詐，但罪責歸前任美國領袖》認為，特朗普對中國問題有些避重就輕。

路透社等媒體將關注點放在特朗普演講內中美貿易協議的部分。路透社認為特朗普在賣關子，只稱「接近」達成協議了，卻不透露任何談判或簽約、與中國國家主席計劃會晤的細節。